02.01.2020, 14:20

Полиция нашла пропавшую Наталью, с ней все в порядке

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Полиция нашла пропавшую Наталью, с ней все в порядке
Foto: Politsei foto

1 января полиция попросила помощи в поисках Натальи, которая ночью ушла из расположенного в Раквере дома призрения и не вернулась.

Сегодня, 2 января, полиция сообщила, что Наталья найдена. С женщиной все в порядке.

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