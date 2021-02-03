Полиция нашла пропавшую 17-летнюю девушку

Около 16 часов пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан сообщила, что полицейские проверили адреса, где Яаника могла находиться, и нашли ее. С ней все в порядкe, ее доставят домой.

Как сообщалось ранее, утром 1 февраля Яаника поехала из дома в районе Клоостриметса в школу в Мустамяэ, но ушла из школы до окончания уроков чуть после полудня. Близкие получили от нее сообщение позавчера около 14 часов о том, что девушка едет домой. Домой она не вернулась, и ее мобильный телефон был выключен. Ночью обеспокоенные близкие связались с полицией.