05.08.2020, 11:10

Полиция нашла пропавших в Таллинне женщину и ее сына


EST 68
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Politsei- ja Piirivalveamet TartusFoto: Argo Ingver

29 июля полиция просила помощи в поисках 41-летней Аэт и ее cына Райнера, которые ушли из дома в ночь на 28 июля или ранним утром 28 июля в части города Пыхья-Таллинн.

В среду, 5 августа, полиция сообщила, что Аэт и Райнер найдены и с ними все в порядке.

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