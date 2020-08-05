05.08.2020, 11:10
Полиция нашла пропавших в Таллинне женщину и ее сына
29 июля полиция просила помощи в поисках 41-летней Аэт и ее cына Райнера, которые ушли из дома в ночь на 28 июля или ранним утром 28 июля в части города Пыхья-Таллинн.
29 июля полиция просила помощи в поисках 41-летней Аэт и ее cына Райнера, которые ушли из дома в ночь на 28 июля или ранним утром 28 июля в части города Пыхья-Таллинн.
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