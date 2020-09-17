Полиция нашла пропавшего в Маарду Валерия рядом с заброшенным домом

Сегодня же около 12.40 близкие Валерия сообщили полиции, что они самостоятельно проверили в Маарду один из заброшенных домов, который Валерий когда-то упоминал. У этого дома пожилого человека родственники и нашли.

Скорая доставила мужчину в больницу, к счастью, его жизнь вне опасности.