17.09.2020, 15:21

Полиция нашла пропавшего в Маарду Валерия рядом с заброшенным домом

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EST 91
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Сегодня утром полиция сообщила, что в Маарду днем ранее пропал Валерий. Там он должен был встретиться с супругой у спортивного центра на ул. Ринги.

Сегодня же около 12.40 близкие Валерия сообщили полиции, что они самостоятельно проверили в Маарду один из заброшенных домов, который Валерий когда-то упоминал. У этого дома пожилого человека родственники и нашли.

Скорая доставила мужчину в больницу, к счастью, его жизнь вне опасности.

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