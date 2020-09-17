Полиция нашла пропавшего в Маарду Валерия рядом с заброшенным домом

Сегодня утром полиция сообщила, что в Маарду днем ранее пропал Валерий. Там он должен был встретиться с супругой у спортивного центра на ул. Ринги.
Сегодня же около 12.40 близкие Валерия сообщили полиции, что они самостоятельно проверили в Маарду один из заброшенных домов, который Валерий когда-то упоминал. У этого дома пожилого человека родственники и нашли.
Скорая доставила мужчину в больницу, к счастью, его жизнь вне опасности.
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