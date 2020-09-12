12.09.2020, 19:32

Полиция нашла пропавшего в Ласнамяэ мужчину

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Uues politsei vormirõivad
Foto on illustratiivne.Foto: Madis Veltman

В субботу вечером полиция просила помощи в выяснении местонахождения 52-летнего Калмера, который сегодня ушел из дома на улице Кивила в Ласнамяэ и пропал.

Как сообщалось, сегодня после полудня Центр тревоги получил сообщение, что в Ласнамяэ ушел из своего дома 52-летний мужчина. До сих пор он не вернулся. Свой мобильный телефон мужчина оставил дома.

Около 20 часов пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Калмер найден. Скорая помощь обследует состояние его здоровья.

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