Полиция нашла пропавшего в Ласнамяэ мужчину

Как сообщалось, сегодня после полудня Центр тревоги получил сообщение, что в Ласнамяэ ушел из своего дома 52-летний мужчина. До сих пор он не вернулся. Свой мобильный телефон мужчина оставил дома.

Около 20 часов пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Калмер найден. Скорая помощь обследует состояние его здоровья.