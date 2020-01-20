20.01.2020, 11:43

Полиция нашла пропавшего в Харьюмаа молодого человека — благодаря наводке внимательного человека


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Полиция нашла пропавшего в Харьюмаа молодого человека — благодаря наводке внимательного человека
PPA

Полиция просит помощи общественности в поисках пропавшего сегодня ночью в Харью-Ристи волости Ляэне-Харью 22-летнего Дерека.

Позже полиция сообщила, что Дерек найден — полиция получила несколько сообщений, указывавших на то, что молодой человек может быть в Таллинне. Дерека нашли живым и здоровым чуть после 13 часов в центре Таллинна благодаря наводке внимательного человека.

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