20.01.2020, 11:43
Полиция нашла пропавшего в Харьюмаа молодого человека — благодаря наводке внимательного человека
Полиция просит помощи общественности в поисках пропавшего сегодня ночью в Харью-Ристи волости Ляэне-Харью 22-летнего Дерека.
Полиция просит помощи общественности в поисках пропавшего сегодня ночью в Харью-Ристи волости Ляэне-Харью 22-летнего Дерека.
Позже полиция сообщила, что Дерек найден — полиция получила несколько сообщений, указывавших на то, что молодой человек может быть в Таллинне. Дерека нашли живым и здоровым чуть после 13 часов в центре Таллинна благодаря наводке внимательного человека.
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