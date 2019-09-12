12.09.2019, 17:00

Полиция нашла пожилую женщину, которая ушла из социального дома


rus.delfi.ee
EST 24
Полиция нашла пожилую женщину, которая ушла из социального дома
PPA

Сегодня полиция получила тревожный звонок из дома опеки, который расположен в Ляэне-Вирумаа, в волости Кадрина. Полиции сообщили, что из дома опеки ушла в неизвестном направлении 77-летняя Малль. Около 9 часов вечера женщину нашли.

У женщины нет с собой телефона. По имеющимся на данный момент данным, женщина могла направиться в сторону деревни Веневере.

Малль ростом 165 см, она среднего телосложения. Когда ее видели в последний раз, то она была одета в спортивную кофту синего цвета, брюки черного цвета, обувь черного цвета и шапку белого цвета.

Около 21 часа полиция сообщила, что женщину нашли и с ней всё в порядке.

Малль нашли в Кадрина благодаря внимательному человеку, который её заметил и сразу же связался с полицией. Ещё раз спасибо!

В поисках принимали участие добровольцы, полицейские, служебная собака.

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