Полиция нашла пожилую женщину, которая ушла из социального дома
Сегодня полиция получила тревожный звонок из дома опеки, который расположен в Ляэне-Вирумаа, в волости Кадрина. Полиции сообщили, что из дома опеки ушла в неизвестном направлении 77-летняя Малль. Около 9 часов вечера женщину нашли.
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