Полиция нашла пожилую женщину, которая ушла из социального дома

У женщины нет с собой телефона. По имеющимся на данный момент данным, женщина могла направиться в сторону деревни Веневере.

Малль ростом 165 см, она среднего телосложения. Когда ее видели в последний раз, то она была одета в спортивную кофту синего цвета, брюки черного цвета, обувь черного цвета и шапку белого цвета.

Около 21 часа полиция сообщила, что женщину нашли и с ней всё в порядке.

Малль нашли в Кадрина благодаря внимательному человеку, который её заметил и сразу же связался с полицией. Ещё раз спасибо!

В поисках принимали участие добровольцы, полицейские, служебная собака.