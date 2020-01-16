Полиция нашла объявленного в розыск молодого человека

Полиция в среду просила помощи в установлении местонахождения 25-летнего Ханса, который ушел 13 января из своего временного жилища в Тапа и не вернулся.
Рады сообщить, что полицейские Пыхьяской префектуры нашли Ханса сегодня вечером в районе Аэгвийду. С ним все в порядке.
"Для того, чтобы найти человека, полицейские проанализировали много информации и поступившие сообщения и в большом объеме просмотрели записи камер видеонаблюдения. Благодарим всех людей, которые передали полиции свои наблюдения", – сказал руководитель службы превенции и ведения производства по делам Раквереского отделения полиции Йоэль Алла.
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