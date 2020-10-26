Полиция нашла мужчину, подбросившего в Таллинне свиные головы к Исламскому центру и двум посольствам

"Полиция выяснила личность мужчины, который привез вчера к дверям Исламского центра и посольствам Турции и Азербайджана свиные головы", - сообщил Delfi начальник Ида-Харьюского отделения полиции Рогер Кумм.

"Полиция возбудила дело о проступке на основании статьи о разжигании розни. Более точный состав правонарушения выяснится в ходе расследования", - добавил Кумм.

Мужчина, который совершил в воскресенье вышеуказанные действия связался с рядом изданий и утверждал, что вырезал на двух свиных головах какое-то касающееся исламской веры слово.

Якобы, мужчина протестует против исламского насилия и происходящего в Армении.

Полиция подтвердила, что на свиных головах были сделаны надрезы, но никаких подробностей в интересах следствия не сообщается.

"Все конкретные обстоятельства, в том числе и мотив деяния будет прояснены в ходе следствия", - повторил Кумм.