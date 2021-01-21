21.01.2021, 18:48

Полиция нашла 48-летнего Дмитрия


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Uues politsei vormirõivad
Uues politsei vormirõivadFoto: Madis Veltman

В четверг полиция просила помощи в установлении местонахождения ушедшего из дома в Кивиыли 48-летнего Дмитрия.

В 20.31 полиция сообщила, что Дмитрий найден и с ним все в порядке.

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