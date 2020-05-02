Полиция нашла 15-летнюю Аннабель, с ней все в порядке

Полиция просила содействия в поиске 15-летней Аннабель Лисандры, которая ушла из своего дома в Таллинне 29 апреля. Сегодня, в 14:14 полиция сообщила, что девочка найдена и с ней все в порядке.
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