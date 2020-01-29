Полиция нагрянула с обысками в Ида-Таллиннскую центральную больницу

В чем конкретно выражались эти действия, пока неясно.

По данным ERR, следственные мероприятия в Ида-Таллинской центральной больнице были связаны с подозрениями в коррупции. По неподтвержденным данным, правоохранители задержали членов правления больницы.

Член правления больницы Эне Халлинг также подтвердила Delfi факт проведения процессуальных действий, но более подробно комментировать не стала. Информация о задержаниях они не подтвердила, но и не опровергла.