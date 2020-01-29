29.01.2020, 07:01

Полиция нагрянула с обысками в Ида-Таллиннскую центральную больницу

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дополнено в 07:33
EST 6
Ida-Tallinna Keskhaigla
Ida-Tallinna KeskhaiglaFoto: Madis Veltman

Пыхьяская префектура подтвердила Delfi, что вчера в Ида-Таллиннской центральной больнице были проведены процессуальные действия.

В чем конкретно выражались эти действия, пока неясно.

По данным ERR, следственные мероприятия в Ида-Таллинской центральной больнице были связаны с подозрениями в коррупции. По неподтвержденным данным, правоохранители задержали членов правления больницы.

Член правления больницы Эне Халлинг также подтвердила Delfi факт проведения процессуальных действий, но более подробно комментировать не стала. Информация о задержаниях они не подтвердила, но и не опровергла.

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