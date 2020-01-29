Полиция нагрянула с обысками в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Четыре работника подозреваются во взяточничестве

”Для правления Восточно-Таллиннской центральной больницы сейчас очень важно обеспечить в больнице спокойную рабочую обстановку, а также провести необходимую реорганизацию, чтобы ситуация оказала на пациентов наименьшее влияние. В случае, если отсутствие задержанных на время следствия врачей напрямую повлияет на проведение процедур или консультаций, больница напрямую свяжется с каждым пациентом. Надеемся, что ясность в этом деле наступит в самое ближайшее время”, — добавил Аас.
Вчера обыски прошли на рабочих местах и в домах подозреваемых. Также правоохранительные органы заслушали самих подозреваемых и свидетелей. Двое подозреваемых были отпущены еще вчера, остальных отпустят после завершения процессуальных действий. О заключении под стражу прокуратура не ходатайствует. Сбор улик продолжается.
Как отметил руководитель бюро коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции Мати Омблер, необходимо уделять должное внимание честному проведению государственных тендеров и условия для всех должны быть одинаковы. ”Если предпочтение отдается кому-то конкретному, то это является злоупотреблением публичными ресурсами.
Кроме того, в результате коррупции страдает честная предпринимательская среда. Таким образом, как частный, так и публичный секторы должны исходить из высших ценностей и принять необходимые меры для уменьшения проявлений коррупции”, — отметил Омблер.
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