Полиция нагрянула с обысками в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Четыре работника подозреваются во взяточничестве

Как стало известно позже, вчера утром Центральная криминальная полиция задержала троих сотрудников Ида-Таллиннской центральной больницы. Троим из них — члену правления Ральфу Алликвеэ и двум врачам — было предъявлено подозрение в масштабном нарушении требований проведения государственных тендеров.

Задержанным врачам и четвертому человеку — работнику больницы — было предъявлено подозрение в получении взятки.

Согласно подозрениям, при проведении тендера на приобретение медицинского оборудования данные лица отдали предпочтение определенной фирме. Представитель выигравшей незаконным путем тендер фирмы также был задержан.

Сегодня утром состоялось собрание совета Ида-Таллиннской центральной больницы, на котором было решено временно приостановить полномочия Алликвеэ. И.о. председателя правления была назначена член правления Эне Халлинг.

”Насколько нам известно, ситуация касается хирургического отделения. О деталях дела сообщит прокуратура”, — сказал Delfi председатель совета больницы и министр экономики и коммуникаций Таави Аас.

”Больница со своей стороны сделает все, чтобы обеспечить нормальную работу и обслуживание пациентов”, — заверил он.