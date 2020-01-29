29.01.2020, 07:01

Полиция нагрянула с обысками в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Четыре работника подозреваются во взяточничестве

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существенно дополнено в 12:07
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Полиция нагрянула с обысками в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Четыре работника подозреваются во взяточничестве
Ida-Tallinna keskhaigla

Пыхьяская префектура подтвердила Delfi, что вчера в Ида-Таллиннской центральной больнице были проведены процессуальные действия.

Как стало известно позже, вчера утром Центральная криминальная полиция задержала троих сотрудников Ида-Таллиннской центральной больницы. Троим из них — члену правления Ральфу Алликвеэ и двум врачам — было предъявлено подозрение в масштабном нарушении требований проведения государственных тендеров.

Задержанным врачам и четвертому человеку — работнику больницы — было предъявлено подозрение в получении взятки.

Согласно подозрениям, при проведении тендера на приобретение медицинского оборудования данные лица отдали предпочтение определенной фирме. Представитель выигравшей незаконным путем тендер фирмы также был задержан.

Сегодня утром состоялось собрание совета Ида-Таллиннской центральной больницы, на котором было решено временно приостановить полномочия Алликвеэ. И.о. председателя правления была назначена член правления Эне Халлинг.

”Насколько нам известно, ситуация касается хирургического отделения. О деталях дела сообщит прокуратура”, — сказал Delfi председатель совета больницы и министр экономики и коммуникаций Таави Аас.

”Больница со своей стороны сделает все, чтобы обеспечить нормальную работу и обслуживание пациентов”, — заверил он.

”Для правления Восточно-Таллиннской центральной больницы сейчас очень важно обеспечить в больнице спокойную рабочую обстановку, а также провести необходимую реорганизацию, чтобы ситуация оказала на пациентов наименьшее влияние. В случае, если отсутствие задержанных на время следствия врачей напрямую повлияет на проведение процедур или консультаций, больница напрямую свяжется с каждым пациентом. Надеемся, что ясность в этом деле наступит в самое ближайшее время”, — добавил Аас.

Вчера обыски прошли на рабочих местах и в домах подозреваемых. Также правоохранительные органы заслушали самих подозреваемых и свидетелей. Двое подозреваемых были отпущены еще вчера, остальных отпустят после завершения процессуальных действий. О заключении под стражу прокуратура не ходатайствует. Сбор улик продолжается.

Как отметил руководитель бюро коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции Мати Омблер, необходимо уделять должное внимание честному проведению государственных тендеров и условия для всех должны быть одинаковы. ”Если предпочтение отдается кому-то конкретному, то это является злоупотреблением публичными ресурсами.

Кроме того, в результате коррупции страдает честная предпринимательская среда. Таким образом, как частный, так и публичный секторы должны исходить из высших ценностей и принять необходимые меры для уменьшения проявлений коррупции”, — отметил Омблер.

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