04.02.2020, 13:52

Полиция начала уголовное расследование по делу инвестиционной платформы Envestio


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Полиция начала уголовное расследование по делу инвестиционной платформы Envestio
Kuvataõmmis

Департамент полиции сообщил о том, что по делу Envestio начато уголовное расследование. Правоохранительные органы собираются выяснить, почему краудфандинговая платформа прекратила свою работу: реализовались ли инвестиционные риски или же речь идет о мошенничестве, пишут "Деловые Ведомости".

Аналогичное расследование было начато в начале января в отношении другой зарегистрированной в Эстонии платформы, Kuetzal.

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