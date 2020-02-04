Полиция начала уголовное расследование по делу инвестиционной платформы Envestio

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Департамент полиции сообщил о том, что по делу Envestio начато уголовное расследование. Правоохранительные органы собираются выяснить, почему краудфандинговая платформа прекратила свою работу: реализовались ли инвестиционные риски или же речь идет о мошенничестве, пишут "Деловые Ведомости".