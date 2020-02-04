04.02.2020, 13:52
Полиция начала уголовное расследование по делу инвестиционной платформы Envestio
Департамент полиции сообщил о том, что по делу Envestio начато уголовное расследование. Правоохранительные органы собираются выяснить, почему краудфандинговая платформа прекратила свою работу: реализовались ли инвестиционные риски или же речь идет о мошенничестве, пишут "Деловые Ведомости".
Ягудин снял маску и рассказал правду об отношении к Тутберидзе
Почему премьер-министр Армении наказал владельца ресторана
Защитнице мигрантов и ЛГБТ отрезал голову ее друг Хасан
Форварда «Магнитки» выставили на мороз после дедлайна