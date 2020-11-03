Полиция: мужчину подвигли подбросить свиные головы к Исламскому центру и двум посольствам личные убеждения

"В пятницу утром полиция допросила мужчину-эстонца, который привез в воскресенье, 25 октября, к дверям Исламского центра Эстонии, а также посольствам Турции и Азербайджана свиные головы", — сказал Delfi начальник Ида-Харьюского отделения полиции Рогер Кумм.
"Мужчину побудили на это деяние личные убеждения, он сказал полиции, что тем самым хотел выразить свое отношение", — пояснил Кумм и сообщил, что полиция продолжает расследование.
Дело возбуждено по статье о проступке, предусматривающей разжигание розни. "Точный состав преступления будет определен в ходе следствия", — сказал Кумм на прошлой неделе.
Напомним, что подбросивший свиные головы Исламскому центру и двум посольствам мужчина связался с рядом изданий и заявил, что вырезал на двух головах како-то слово в адрес ислама.
Он якобы протестовал против исламского насилия и происходящего в Армении.
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