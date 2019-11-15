Полиция конфисковала в Пыхья-Таллинне растения конопли

Владельцы плантации конопли, где был проведен обыск, утверждали ранее, что они выращивают CBD-коноплю, не содержащую наркотического вещества. Но проведенное Институтом судебной экспертизы Эстонии исследование показало, что эти растения содержат нарковещества THC больше допустимой нормы.

Руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Райт Пикаро сказал, что люди, которые желают выращивать коноплю с сельскохозяйственными целями, должны четко следовать действующим правилам и использовать разрешенные семена.

„Полиция вмешивается в ситуацию всегда, когда у нас есть основание полагать, что конопля выращивается не с сельскохозяйственными целями и содержание THC может быть выше разрешенного, за этим следует уголовное делопроизводство. Мы должны быть уверены, чтобы под вывеской так называемой промышленной конопли преступники не занимались наркобизнесом и таким образом не влияли пагубно на реноме добропорядочных фирм, честно занимающихся сельским хозяйством", - добавил Пикаро.

Окружной прокурор Райго Аас разъяснил, что сначала обнаруженные растения направят на проверку и после того, как придут результаты, будет принято решение о дальнейшем ходе делопроизводства.

Для выяснения всех обстоятельств начато уголовное делопроизводство на основании статьи Пенитенциарного кодекса о незаконном выращивании конопли.