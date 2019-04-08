Полиция изъяла в Ляэне-Вирумаа большое количество марихуаны

По словам руководителя службы по борьбе с наркопреступлениями Идаской префектуры Дмитрия Кабанова, это самое большое количество выращиваемой марихуаны, обнаруженной в Вирумаа.

„Лица занимались выращиванием марихуаны в Ляэне-Вирумаа в старом промышленном здании, подвал которого был специально перестроен для этих целей, в подвале были специальные осветительные и отопительные установки. В ходе обыска полицейские изъяли почти полсотни растений марихуаны разного размера", — рассказал Кабанов. Кроме растений, было также изъято около двух килограммов сухой марихуаны и около 10 000 евро наличными. По первоначальным оценкам, стоимость изъятых наркотических средств могла составить при продаже на улице примерно 200 000 евро.

„Сейчас следствие еще находится в начальной стадии и некоторые обстоятельства еще уточняются. В данной фазе следствия мы еще не можем сказать, продавали ли вещества в Эстонии или за границей", — сказал Кабанов.

Кабанов добавил, что в расследовании данного дела полиция тесно сотрудничала со следователями Налогово-таможенного департамента.

Задержанные в качестве подозреваемых мужчины ранее не наказывались в уголовном порядке. По словам прокурора Вируской окружной прокуратауры Мари Луук, она ходатайствовала о взятии этих лиц под стражу, оценив все обстоятельства, так как не исключено, что, находясь на свободе, они могут продолжать совершать преступления.