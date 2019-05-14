Полиция ищет жертв мужчины, подозреваемого в сексуальном насилии против несовершеннолетних

Мужчина и ранее наказывался за подобные деяния. По разрешению суда он взят под стражу.

Ведущий следователь группы по защите детей Лыунаской префектуры Лийа Кильп отметила, что пострадавших может быть больше, чем полиции на данный момент известно.

”Для того, чтобы можно было помочь пострадавшим и раскрыть данные преступления необходимо сообщить полиции о каждом подобном случае”, — сказала Кильп.

Если у кого-то есть подозрения в отношении изображенного на фото мужчины или в отношении него имеются претензии, то полиция просит сообщить об этом по номеру 112, по номеру полиции 5306 9479 или электронной почте louna.lastekaitse@list.politsei.ee.