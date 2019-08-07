Полиция ищет возможного свидетеля преступления. Посмотрите на эту фотографию!

Мужчина попал в объектив камеры внешнего наблюдения 1 августа в 15 часов у многоквартирного дома в Таллинне на Нарвском шоссе.

Полиция просит этого мужчину либо людей, узнавших его, позвонить в службу по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры 612 4676 и 5343 0782, либо написать на адрес pohja.isikuvihje@politsei.ee.