07.08.2019, 17:57

Полиция ищет возможного свидетеля преступления. Посмотрите на эту фотографию!

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rus.delfi.ee
EST 13
Полиция ищет возможного свидетеля преступления. Посмотрите на эту фотографию!
PPA

Полиция просит выйти на связьс изображенного на фотографии мужчину — возможно, он сможет помочь в качестве свидетеля в расследовании одного уголовного дела.

Мужчина попал в объектив камеры внешнего наблюдения 1 августа в 15 часов у многоквартирного дома в Таллинне на Нарвском шоссе.

Полиция просит этого мужчину либо людей, узнавших его, позвонить в службу по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры 612 4676 и 5343 0782, либо написать на адрес pohja.isikuvihje@politsei.ee.

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