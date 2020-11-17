17.11.2020, 20:20
Полиция ищет водителя и свидетелей: у школы машина сбила ребенка
Во вторник утром в Пярну у школы Юлейыэ был сбит ребенок, сообщила полиция в своем аккаунте в Twitter.
Во вторник утром в Пярну у школы Юлейыэ был сбит ребенок, сообщила полиция в своем аккаунте в Twitter.
Как пишет полиция, пересекавший дорогу на велосипеде ребенок был сбит автомобилем.
Правоохранители просят водителя и очевидцев ДТП связаться с полицией по телефону 5099531 или по электронной почте toomas.viltok@politsei.ee.
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