19.11.2020, 20:37

Полиция ищет владельца найденных в Таллинне денег


EST
Полиция ищет владельца найденных в Таллинне денег
Sven Arbet

10 ноября около 17 часов в Таллинне на парковочной площадке торгового центра Ülemiste были найдены наличные. Честный человек, нашедший деньги, передал находку полиции.

Полицейские просмотрели записи камеры видеонаблюдения, но пока владельца денег установить не удалось.

Человека, потерявшего деньги, просим связаться с Ида-Харьюским отделением полиции по э-почте viktor.jevsjukov@politsei.ee или позвонить в рабочие дни с 9-17 часов по номеру 612 4758.

Читайте также: