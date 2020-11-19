19.11.2020, 20:37
Полиция ищет владельца найденных в Таллинне денег
10 ноября около 17 часов в Таллинне на парковочной площадке торгового центра Ülemiste были найдены наличные. Честный человек, нашедший деньги, передал находку полиции.
10 ноября около 17 часов в Таллинне на парковочной площадке торгового центра Ülemiste были найдены наличные. Честный человек, нашедший деньги, передал находку полиции.
Полицейские просмотрели записи камеры видеонаблюдения, но пока владельца денег установить не удалось.
Человека, потерявшего деньги, просим связаться с Ида-Харьюским отделением полиции по э-почте viktor.jevsjukov@politsei.ee или позвонить в рабочие дни с 9-17 часов по номеру 612 4758.
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