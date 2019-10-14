Полиция ищет в Таллиннском заливе упавшего в море человека

Сообщение об инциденте поступило около 19:10.

До прибытия подмоги, упавшего в воду мужчину пытались отыскать остальные пассажиры яхты, но упавший в воду без спасательного жилета мужчина пропал у них на глазах.

Вплоть до ночи длившиеся поиски проводились при помощи патруля на катере и команды на вертолете.