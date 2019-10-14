Полиция ищет в Таллиннском заливе упавшего в море человека

В воскресенье вечером поступило сообщение, что между островом Найссаар и полуостровом Какумяэ в Таллиннском заливе произошел несчастный случай — человек упал с яхты в море. Поиски длились до самого вечера, к ним привлекли катера и вертолет.
Сообщение об инциденте поступило около 19:10.
До прибытия подмоги, упавшего в воду мужчину пытались отыскать остальные пассажиры яхты, но упавший в воду без спасательного жилета мужчина пропал у них на глазах.
Вплоть до ночи длившиеся поиски проводились при помощи патруля на катере и команды на вертолете.
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