Полиция ищет ушедшую из дома в Таллинне 14-летнюю Анну. Ее жизнь может быть в опасности

Несколько часов назад обеспокоенный близкий человек сообщил о пропаже Анны. Полиция пообщалась со знакомыми Анны и проверила возможные местонахождения, но до сих пор Анну найти не удалось.

Ее рост — 170 см, она худощавого телосложения, у нее рыжие волосы. Уходя из дома, Анна могла быть одета в черную куртку и черные штаны, на ногах кроссовки. Ее мобильный телефон выключен.

Полиция просит всех, кто заметит девушку, сообщить об этом по номеру 112, потому что есть основание считать, что ее жизнь может быть в опасности.