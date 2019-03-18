Полиция ищет ушедшую из дома 14-летнюю Лагле

Лагле вчера вечером ушла из своего дома в деревне Ристипало волости Ряпина и до сих пор не вернулась к родным. Девочка и раньше так же днями отсутствовала дома. Например, только вчера после полудня полицейский патруль доставил девочку из Тарту обратно домой. Тогда она проводила время в торговом центре Tasku. Сегодня полицейские тоже подозревают, что девочка может передвигаться в различных торговых центрах города Тарту.

У Лагле светлые волосы, она может быть одета в черную куртку и синие джинсы. С собой она может носить черную сумку.

Если у кого-то есть информация о возможном местонахождении Лагле, об этом просят сообщить по номеру 112.