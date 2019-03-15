Полиция ищет ушедших из дома в Ласнамяэ 15-летнюю Дарью и 16-летнего Виктора

Предположительно их видели сегодня примерно в 7:40 утра на автобусной остановке "Seli" в Ласнамяэ. Виктор и Дарья могут находиться в торговых центрах, у рынка Паэ и расположенных в этом районе магазинах. Поисками подростков активно занимаются полицейские.

Рост Дарьи 160 см, она худощавого телосложения, носит очки. На ней было темное пальто, светлые джинсы и кроссовки. На одной из фото девушка с длинными волосами, но сейчас у нее короткие волосы. У Дарьи с собой был рюкзак.

Рост Виктора 178 см, у него черные волосы до плеч, он носит одежду черного цвета.

Полиция просит всех, кто видел подростков, незамедлительно позвонить на номер 112, так как есть основание полагать, что их жизнь может быть в опасности.