Полиция ищет ушедшего из Ируского дома по уходу 77-летнего Лембиту
Полиция просит помощи в поисках 77-летнего Лембиту, который ушел из Ируского дома по уходу и до сих пор не вернулся.
Полиция просит помощи в поисках 77-летнего Лембиту, который ушел из Ируского дома по уходу и до сих пор не вернулся.
Полиции вчера сообщили, что 3 июня около 15 часов пожилой мужчина перепрыгнул через забор Ируского дома по уходу и ушел в неизвестном направлении. Мужчина и раньше уходил таким образом, но всегда возвращался и помощи полиции в его поисках не требовалось.
Его рост 175 см, он среднего телосложения, у него седые кудрявые волосы. У Лембиту нет при себе документов и мобильного телефона.
У Лембиту могут быть проблемы с памятью, и его речь не всегда понятна. Ему нравится гулять, и он говорил о том, что хочет посетить рынок Балтийского вокзала.
Полиция просит всех, кто видел Лембиту или знает, где он может находиться, позвонить на номер 112.
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