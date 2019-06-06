Полиция ищет ушедшего из Ируского дома по уходу 77-летнего Лембиту

Полиции вчера сообщили, что 3 июня около 15 часов пожилой мужчина перепрыгнул через забор Ируского дома по уходу и ушел в неизвестном направлении. Мужчина и раньше уходил таким образом, но всегда возвращался и помощи полиции в его поисках не требовалось.

Его рост 175 см, он среднего телосложения, у него седые кудрявые волосы. У Лембиту нет при себе документов и мобильного телефона.

У Лембиту могут быть проблемы с памятью, и его речь не всегда понятна. Ему нравится гулять, и он говорил о том, что хочет посетить рынок Балтийского вокзала.

Полиция просит всех, кто видел Лембиту или знает, где он может находиться, позвонить на номер 112.