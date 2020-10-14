Полиция ищет ушедшего из дома по уходу Виталия
Полиция просит помощи в поисках 50-летнего Виталия, который ушел сегодня ранним утром в Кохтла-Ярве в неизвестном направлении из дома по уходу и до сих пор не вернулся.
Полиция просит помощи в поисках 50-летнего Виталия, который ушел сегодня ранним утром в Кохтла-Ярве в неизвестном направлении из дома по уходу и до сих пор не вернулся.
Исчезновение Виталия обнаружил сегодня утром персонал дома по уходу, когда мужчина не пришел на завтрак. Так как это не похоже на обычное поведение мужчины, об этом сразу сообщили в полицию. Полицейские стали сразу же проверять окрестность дома по уходу и дороги, по которым мог уйти Виталий. На данный момент проверены Ахтмеская часть Кохтла-Ярве и Йыхви, прежние места жительства Виталия в Силламяэ и Кохтла-Ярве, а также кладбище Рауди, которое Виталий время от времени посещает. Также опрошены сотрудники дома по уходу, тамошние жители и близкие мужчины, но никто из них не видел Виталия.
У него нет мобильного телефона, а также нет в этом районе друзей, у которых он мог бы находиться.
Рост Виталия 167 см, он худощавого телосложения. У него короткие волосы и большие серо-голубые глаза. На нем куртка горчичного цвета, темные спортивные брюки и кроссовки.
Просим всех, кто видел Дмитрия или знает, где он может находиться, сообщить на номер 112.
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