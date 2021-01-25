Полиция ищет уехавший с места ДТП грузовик и просит помощи свидетелей

Вследствие столкновения Toyota въехала в фонарный столб, фонарь которого упал на ехавший по встречной полосе автомобиль Volkswagen. Скорая помощь доставила в больницу для проверки здоровья 49-летнего мужчину, водителя автомобиля Toyota. Оба водителя легковых автомобилей были трезвыми и у них есть право на управление.



Уехать с места ДТП, не оповестив об этом полицию или других у частников ДТП — наказуемо законом, в качестве наказания можно получить штраф или лишиться прав. Свидетелей ДТП полиция просит позвонить на номер 6123000 в рабочие дни с 9 до 17 часов, либо написать на э-почту pohja.lmt@politsei.ee.

С полицией может связаться и сам водитель грузового автомобиля.