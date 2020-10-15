Полиция ищет убежавшую из дома 13-летнюю девочку

Рост Анны-Лийзы — 167 см, у нее длинные светлые волосы, заплетенные в косу. Уходя из дома, она была одета в темно-зеленый жакет и черные брюки с белой полоской.

Если кто-то видел Анну-Лийзу или располагает информацией о ее местонахождении, об этом просят сообщить в полицию по номеру 112.