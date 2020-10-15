15.10.2020, 10:43

Полиция ищет убежавшую из дома 13-летнюю девочку


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Полиция ищет убежавшую из дома 13-летнюю девочку
Foto: Politsei

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 13-летней Анны-Лийзы, которая вчера убежала из своего дома в Элва на улице Ноорузе.

Рост Анны-Лийзы — 167 см, у нее длинные светлые волосы, заплетенные в косу. Уходя из дома, она была одета в темно-зеленый жакет и черные брюки с белой полоской.

Если кто-то видел Анну-Лийзу или располагает информацией о ее местонахождении, об этом просят сообщить в полицию по номеру 112.

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