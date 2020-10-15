Полиция ищет убежавшую из дома 13-летнюю девочку
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 13-летней Анны-Лийзы, которая вчера убежала из своего дома в Элва на улице Ноорузе.
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 13-летней Анны-Лийзы, которая вчера убежала из своего дома в Элва на улице Ноорузе.
В полицию поступило сообщение, что вчера вечером в Элва на улице Ноорузе убежала из своего дома 13-летняя девочка. По словам близких, девочка, уходя из дома, взяла с собой свой мобильный телефон и еще непосредственно перед полуночью была активна в социальной сети, но с сегодняшнего утра телефон девочки выключен и нет возможности связаться с ней.
Полиция при поступлении сообщения проверила возможные местонахождения девочки как в Тарту, так и в Элва, но в этих местах ее найти не удалось. Также не знают о местонахождении девочки ее друзья и знакомые. Полиция продолжает сбор информации, и патрули проверяют возможные места остановки в разных районах Тартумаа, где разыскиваемая девочка могла бы проводить время.
Анна-Лийза и раньше так же убегала из дома, и тогда ее находили в Тарту, проводящей время в разных торговых центрах или слоняющейся по городским улицам. Поскольку же у девочки характер путешественницы, невозможно исключать, что она могла двинуться и в другие уезды.
Рост Анны-Лийзы — 167 см, у нее длинные светлые волосы, заплетенные в косу. Уходя из дома, она была одета в темно-зеленый жакет и черные брюки с белой полоской.
Если кто-то видел Анну-Лийзу или располагает информацией о ее местонахождении, об этом просят сообщить в полицию по номеру 112.
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