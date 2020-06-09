09.06.2020, 13:01
Полиция ищет свидетелей стрельбы в Ляэнеранна
Полиция ищет пешеходов и водителя автомобиля, которые поздно ночью 6 июня находились на перекрестке шоссе Тууди-Раудтеэ и Рейну-Лийасте в деревне Валусте в волости Ляэнеранна.
Полиция ищет пешеходов и водителя автомобиля, которые поздно ночью 6 июня находились на перекрестке шоссе Тууди-Раудтеэ и Рейну-Лийасте в деревне Валусте в волости Ляэнеранна.
Речь идет об автомобиле, который проезжал в указанном месте в промежуток с 22:55 по 23:05. Также известно, что примерно в это же время по дороге пешком шли два человека.
Полиция просит пешеходов и водителя позвонить в Пярнуское отделение полиции по номеру 444 6547 или написать на kati.vaher@politsei.ee
Все подробности стрельбы в Лихула читайте ЗДЕСЬ.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Как избавиться от моли: 2 неожиданно простых способа
Кадыров обещал 200 женихам выкупить невест
Мясников развеял миф о коронавирусе: "Полный бред"
Мужчина взял цемент, лотки от яиц и сделал стильную вещь в сад