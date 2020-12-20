20.12.2020, 12:14

Полиция ищет свидетелей ДТП в Таллинне, в котором тяжело пострадала женщина


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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

В субботу во второй половине дня в столице на Пирита теэ произошло ДТП, в котором пострадала женщина-водитель. Полиция просит помощи у свидетелей этой аварии.

19 декабря в 17.39 у пиритаского магазина Selver произошло ДТП. По предварительным данным, в автомобиль Toyota Avensis, за рулем которого находилась 43-летняя женщина, сзади врезалась другая легковая машина, которая затем скрылась с места происшествия.
Водителя Toyota с травмами доставили в больницу.

Для установления всех обстоятельств аварии полиция просит помощи у очевидцев ДТП. Их просят позвонить по телефону 612 3000 или написать на адрес электронной почты pohja.lmt@politsei.ee .

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