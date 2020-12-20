Полиция ищет свидетелей ДТП в Таллинне, в котором тяжело пострадала женщина

19 декабря в 17.39 у пиритаского магазина Selver произошло ДТП. По предварительным данным, в автомобиль Toyota Avensis, за рулем которого находилась 43-летняя женщина, сзади врезалась другая легковая машина, которая затем скрылась с места происшествия.

Водителя Toyota с травмами доставили в больницу.

Для установления всех обстоятельств аварии полиция просит помощи у очевидцев ДТП. Их просят позвонить по телефону 612 3000 или написать на адрес электронной почты pohja.lmt@politsei.ee .