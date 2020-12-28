Полиция ищет свидетелей ДТП в Пярнумаа

26 декабря в 10.40 в волости Ляэнеранна Пярнуского уезда на шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту произошло ДТП, в котором грузовой автомобиль Scania при обгоне задел грузовой автомобиль MAN. Водитель Scania уехал с места ДТП.
Для выяснения обстоятельств ДТП просим свидетелей связаться с Парнуским отделением полиции по номеру 5099 531 или э-почте marko.maidlas.1@politsei.ee.
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