Полиция ищет свидетелей ДТП в Пярнумаа

Для выяснения обстоятельств ДТП просим свидетелей связаться с Парнуским отделением полиции по номеру 5099 531 или э-почте marko.maidlas.1@politsei.ee.

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