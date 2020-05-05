05.05.2020, 16:35

Полиция ищет свидетелей драки в Ахтме

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Полиция ищет свидетелей драки в Ахтме
Foto: Madis Veltman

Йыхвиское отделение полиции ищет людей, которые 1 мая между 23 часами вечера и полночью видели драку на Пуру теэ в Ахтме.

1 мая в 23.50 полиция получила вызов в Ахтмескую часть города Кохтла-Ярве, где в результате драки пострадал 20-летний молодой человек.

Просим свидетелей драки связаться по телефону 3372239 или по адресу электронной почты kairi.nerot@politsei.ee.

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