Полиция ищет свидетелей драки в Ахтме

Йыхвиское отделение полиции ищет людей, которые 1 мая между 23 часами вечера и полночью видели драку на Пуру теэ в Ахтме.
1 мая в 23.50 полиция получила вызов в Ахтмескую часть города Кохтла-Ярве, где в результате драки пострадал 20-летний молодой человек.
Просим свидетелей драки связаться по телефону 3372239 или по адресу электронной почты kairi.nerot@politsei.ee.
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