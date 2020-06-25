25.06.2020, 17:15

Полиция ищет свидетелей аварии в Йыхви

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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

В среду, 17 июня, в 16.52 в Йыхви возле дома на улице Раквере 5 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись черная BMW 535D и белая Peugeot 508. В аварии никто не пострадал, но для выяснения обстоятельств полиции требуется помощь очевидцев.

Полиция просит всех, кто видел эту автомобильную аварию, связаться с полицией по телефону 612 3000 или написать по электронной почте ida.vihje@politsei.ee.

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