Полиция ищет сбежавшую из дома в Ласнамяэ 13-летнюю Анастасию

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 13-летней Анастасии, которая вчера убежала из своего дома в Таллинне на улице Раадику.
В ночь на сегодня в полицию поступило сообщение, что вечером в Таллинне на улице Раадику из своего дома убежала 13-летняя девочка. По словам близких, девочка в тот же вечер ранее ходила гулять со своим домашним любимцем в парк Кивила. После прогулки девочка привела собаку обратно домой и до сих пор туда не вернулась. По словам близких, девочка не отвечает на их звонки. Полиция проверила вчера ночью при поступлении сообщения как парк Кивила, так и другие места, где девочка может проводить время, но в этих местах ее найти не удалось. С ночи также выключен мобильный телефон девочки.
Полиция продолжает сбор информации, и патрули проверяют в городе в разных районах возможные места остановки, где могла бы находиться разыскиваемая девочка.
Рост Анастасии — 160 см, она среднего телосложения. У нее каштановые волосы до плеч и серые глаза. Уходя из дома, она была одета в темную куртку, темные джинсы и белые кроссовки.
Если кто-то видел Анастасию или располагает информацией о ее местонахождении, просят сообщить об этом в полицию по телефону 112.
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