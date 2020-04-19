Полиция ищет сбежавшую из дома в Ласнамяэ 13-летнюю Анастасию

В ночь на сегодня в полицию поступило сообщение, что вечером в Таллинне на улице Раадику из своего дома убежала 13-летняя девочка. По словам близких, девочка в тот же вечер ранее ходила гулять со своим домашним любимцем в парк Кивила. После прогулки девочка привела собаку обратно домой и до сих пор туда не вернулась. По словам близких, девочка не отвечает на их звонки. Полиция проверила вчера ночью при поступлении сообщения как парк Кивила, так и другие места, где девочка может проводить время, но в этих местах ее найти не удалось. С ночи также выключен мобильный телефон девочки.

Полиция продолжает сбор информации, и патрули проверяют в городе в разных районах возможные места остановки, где могла бы находиться разыскиваемая девочка.

Рост Анастасии — 160 см, она среднего телосложения. У нее каштановые волосы до плеч и серые глаза. Уходя из дома, она была одета в темную куртку, темные джинсы и белые кроссовки.

Если кто-то видел Анастасию или располагает информацией о ее местонахождении, просят сообщить об этом в полицию по телефону 112.

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