Полиция ищет пропавшую в волости Алутагузе 85-летнюю Эллен
Полиция просит помощи в выяснении местоположения 85-летней Эллен, которая в ночь на 22 июня покинула свой дом в деревне Каукси.
Полиция просит помощи в выяснении местоположения 85-летней Эллен, которая в ночь на 22 июня покинула свой дом в деревне Каукси.
Утром 22 июня полиции сообщили, что ночью Эллен покинула свой дом. Полицейские сразу же отреагировали на сообщение о пропаже и стали большими силами искать пропавшую женщину, но женщину так и не удалось найти. Полиция продолжает искать Эллен в этой окрестности.
Рост Эллен 153 см. Женщина полного телосложения, у нее седые короткие волосы.
Уходя из дома на ней была ярко-розовая ночная рубашка и тапки. Жизнь и здоровье Эллен может быть в опасности.
Полиция просит всех, кто видел Эллен или имеет информацию о ее местонахождении, позвонить в Центр тревоги по номеру 112 или сообщить об этом по электронной почте margus.murdsalu@politsei.ee.
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