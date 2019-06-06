Полиция ищет пропавшую в Таллинне 90-летнюю туристку

Только что в полицию сообщили, что несколько часов назад в Таллинне у церки на улице Лаборатоориуми пропала примерно 90-летняя женщина из Словакии, которая прибыла в столицу с туристической группой. Женщина в какой-то момент разошлась со спутниками и к автобусу больше не вернулась. У нее при себе мобильный телефон, но на протяжении последних часов она на звонки не отвечала.

Пожилая женщина не знает города и самостоятельно никуда пойти не может. По словам спутников, женщина говорит преимущественно на родном языке и русским владеет только немного.

Информация о заблудившейся в городе женщине передана всем патрулям, вдобавок проверены и больницы, но пока женщину не нашли.

Барина была одета в синюю блузку и серые брюки, при себе у нее был рюкзак.

Если кто-то заметит соответствующую описанию женщину где-нибудь в городе, просят сообщить об этом по номеру 112.