Полиция ищет пропавшую в Таллинне 27-летнюю Анну. Ее жизнь и здоровье могут быть в опасности(7)
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения пропавшей сегодня ночью 27-летней Анны.
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения пропавшей сегодня ночью 27-летней Анны.
По первоначальным данным, Анна покинула свое место жительства в Ыйсмяэ сегодня ночью. Последний контакт с близкими у нее был через социальную сеть незадолго до 3 часов. После этого мобильный телефон девушки выключен. У полиции есть основание считать, что здоровье и жизнь Анны могут быть в опасности.
Анна может передвигаться пешком или на общественном транспорте. Она обычно носит одежду темных цветов или черного цвета и носит очки. У нее длинные волосы, которые обычно завязаны резинкой. Девушка полного телосложения, у нее может быть при себе сумка для ноутбука Adidas.
Полиция просит всех, кто видел Анну или у кого есть информация о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.
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