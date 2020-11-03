Полиция ищет пропавшую в Нарве 74-летнюю Валентину

Вчера в 15 часов полиция получила сообщение о том, что Валентина ушла из дома и не сообщила о том, куда направляется. Полиция вместе с близкими Валентины проверила места, где женщина может находиться, однако она до сих пор не найдена. У женщины с собой нет ключей от дома и ее мобильный телефон выключен.

Рост Валентины — 160 см, она худощавого телосложения. У женщины короткие седые волосы.

Покидая дом, женщина была одета в пальто черного цвета, на голове черно-белый берет и на ногах полуботинки коричневого цвета.

Полиция просит всех, кто видел Валентину или знает о ее местонахождении, сообщить об этом в полицию по номеру 112.

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