Полиция ищет пропавшую в Мустамяэ 86-летнюю Нателу. Она может попасть в беду
Полиция просит помощи в поисках 86-летней Нателы, которая ушла сегодня из дома на бульваре Сыпрузе. Без посторонней помощи женщина может попасть в беду.
Полиция просит помощи в поисках 86-летней Нателы, которая ушла сегодня из дома на бульваре Сыпрузе. Без посторонней помощи женщина может попасть в беду.
Женщина ушла сегодня из дома в 21.30. Близкие искали Нателу самостоятельно рядом с домом, но ее не удалось найти и близкие связались с Центром тревоги. Женщина могла уехать на автобусе.
Натела и раньше уходила таким образом из дома и ее находили, например, в магазинах. По состоянию здоровья женщине может быть трудно воспринимать окружающее.
Сообщение об исчезновении пожилой женщины передано всем полицейским патрулям Харьюмаа, а также Муниципальной полиции и охранным фирмам. Полицейские патрули проверяют местность рядом с домом Нателы, а также общаются с ее близкими, чтобы выяснить возможное направление ее движения.
Рост Нателы 160 см, она худощавого телосложения, у нее седые волосы.
На ней был оранжевый халат и комнатные тапочки.
Полиция просит всех, кто видел Нателу, сразу позвонить на номер 112. Если кто-то увидит женщину сейчас, просим позвонить на 112 и оставаться рядом с женщиной до прибытия патруля.
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