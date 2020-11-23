Полиция ищет пропавшую в Мустамяэ 86-летнюю Нателу. Она может попасть в беду

Женщина ушла сегодня из дома в 21.30. Близкие искали Нателу самостоятельно рядом с домом, но ее не удалось найти и близкие связались с Центром тревоги. Женщина могла уехать на автобусе.

Натела и раньше уходила таким образом из дома и ее находили, например, в магазинах. По состоянию здоровья женщине может быть трудно воспринимать окружающее.

Сообщение об исчезновении пожилой женщины передано всем полицейским патрулям Харьюмаа, а также Муниципальной полиции и охранным фирмам. Полицейские патрули проверяют местность рядом с домом Нателы, а также общаются с ее близкими, чтобы выяснить возможное направление ее движения.

Рост Нателы 160 см, она худощавого телосложения, у нее седые волосы.

На ней был оранжевый халат и комнатные тапочки.

Полиция просит всех, кто видел Нателу, сразу позвонить на номер 112. Если кто-то увидит женщину сейчас, просим позвонить на 112 и оставаться рядом с женщиной до прибытия патруля.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.