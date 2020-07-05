Полиция ищет пропавшую Светлану из Ласнамяэ

Полиция просит помощи в поисках 55-летней Светланы. Она ушла из своего дома в Ласнамяэ 28 июня вечером.
Светлана оставила дома личные вещи и телефон. Скорее всего, на ней серая кофта, серая блузка с короткими рукавами и серые штаны. Светлана примерно 165 сантиметров в длинну, у нее стройное телосложение. Голубые глаза и светлые волосы. Ее жизнь и здоровье могут быть в опасности.
Полиции пока что не удалось ее найти. Все, кто ее видел или могут знать, где она сейчас — звоните на 112 или пишите на jan.lants@politsei.ee.
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