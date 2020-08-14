Полиция ищет пропавший в Пайде дирижабль. Если увидите, сообщайте!

Неуправляемое воздушное судно может быть опасно для самолетов, а, упав на землю, может помешать дорожному движению. Полиция задействовала в поисках авиаотряд Департамента полиции и погранохраны, так как дирижабль может подняться на высоту до 9 км.

Полиция просит всех, кто заметит белый дирижабль, сообщить об этом на номер 112.