Полиция ищет пропавший в Пайде дирижабль. Если увидите, сообщайте!

Сегодня примерно в 13 часов Центр тревоги получил сообщение, что в Пайде на улице Таллинн отвязался и улетел дирижабль длиной 9,5 метров и шириной 2,5 метра. Полиция разыскивает воздушное судно как на суше, так и с воздуха.
Неуправляемое воздушное судно может быть опасно для самолетов, а, упав на землю, может помешать дорожному движению. Полиция задействовала в поисках авиаотряд Департамента полиции и погранохраны, так как дирижабль может подняться на высоту до 9 км.
Полиция просит всех, кто заметит белый дирижабль, сообщить об этом на номер 112.
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