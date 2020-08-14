14.08.2020, 15:14

Полиция ищет пропавший в Пайде дирижабль. Если увидите, сообщайте!

 (4)
EST
PantherMedia 19078685
Foto on illustratiivne.Foto: Norbert Dr. Lange, PantherMedia / Norbert Dr. Lange

Сегодня примерно в 13 часов Центр тревоги получил сообщение, что в Пайде на улице Таллинн отвязался и улетел дирижабль длиной 9,5 метров и шириной 2,5 метра. Полиция разыскивает воздушное судно как на суше, так и с воздуха.

Неуправляемое воздушное судно может быть опасно для самолетов, а, упав на землю, может помешать дорожному движению. Полиция задействовала в поисках авиаотряд Департамента полиции и погранохраны, так как дирижабль может подняться на высоту до 9 км.

Полиция просит всех, кто заметит белый дирижабль, сообщить об этом на номер 112.

Читайте также: