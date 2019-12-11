Полиция ищет пропавшего в Валга 60-летнего мужчину с проблемами со здоровьем
Полиция просит помощи в поисках 60-летнего Айвара, который ушел из дома в Валга 10 декабря утром и до сих пор не вернулся.
Полиция просит помощи в поисках 60-летнего Айвара, который ушел из дома в Валга 10 декабря утром и до сих пор не вернулся.
Мужчина ушел из дома без телефона и документов, поэтому с ним нельзя связаться. Куда он направился — неизвестно.
У Айвара есть проблемы со здоровьем и он может подвергнуть себя опасности.
Полиция проверила округу улицы Куперьянова, где мужчина сейчас живет, а также деревню Раавитса, где он проживал ранее. В медицинские учреждения он также не попадал.
На Айваре клетчатая куртка, черные штаны, черная шапка и резиновая обувь. Он 180 см ростом, с седыми волосами и бородой, носит очки.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, связаться по номеру 112.
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